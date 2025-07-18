За добу війська РФ 34 рази обстріляли Донецьку область — ОВА

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін станом на ранок 18 липня повідомив, що за минулу добу російські війська 34 рази атакували населені пункти Донеччини.
Покровський район: у Покровську загинули двоє людей, одна особа поранена; у Родинському пошкоджено багатоповерхівку; у Мирнограді поранено людину; у Черкаській громаді пошкоджено сільгосппідприємство; у Володимирівці зруйновано один будинок та два пошкоджені; у Заповідному пошкоджено дві адмінбудівлі та багатоповерхівку.
Краматорський район: у Костянтинівці загинули двоє людей та троє поранено, пошкоджено 37 приватних будинків, дві багатоповерхівки та чотири господарські споруди; у Краматорську поранено шістьох людей; у Слов'янську пошкоджено 28 приватних будинків, пошту, магазин та склад; в Андріївці поранено людину, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, адміністративну будівлю та авто; у Предтечиному пошкоджено 28 приватних будинків.
Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено чотири будинки.
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