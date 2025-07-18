Президент України доручив Умєрову активізувати переговори з Росією

Рустем Умєров. Фото зі сторінки Умєрова у Фейсбуці

Президент України Володимир Зеленський доручив новому секретареві Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустему Умєрову активізувати роботу з переговорного спрямування. Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Наразі триває виконання домовленостей другої зустрічі у Стамбулі. Потрібно більше динаміки у цьому процесі», — зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що провів нараду з Умєровим, на якій було обговорено питання оборони та безпеки, а також персональні завдання нового секретаря РНБО.

Зокрема, Зеленський доручив продовжити роботу з міжнародними партнерами України з постачання озброєння, а також повну реалізацію всіх існуючих угод та розвиток нових форматів, включаючи створення спільних виробництв та будівництво оборонних підприємств за кордоном.

Крім того, серед пріоритетних завдань названо аналіз та реалізація рішень, раніше прийнятих РНБО та Ставкою Верховного Головнокомандувача.

Питання про поновлення переговорів між Україною та Росією обговорюється у контексті виконання домовленостей, досягнутих на попередніх раундах. Наступний третій раунд може відбутися після завершення обміну полоненими та тілами загиблих. При цьому, як раніше заявляли російські представники, Москва очікує від Києва на принципову згоду на нові переговори.

Раніше повідомлялося, що колишнього главу Міноборони Рустема Умєрова призначено секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Про це свідчить указ президента Володимира Зеленського, оприлюднений на сайті Офісу президента 18 липня.