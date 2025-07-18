Супутник зафіксував скупчення кораблів ЧФ РФ у Новоросійську

Російські військові кораблі в порту Новоросійська. Ілюстрація: ШІ.

Нові супутникові знімки, опубліковані аналітиком MT Anderson із посиланням на Maxar та платформу SkyFi, свідчать про серйозну концентрацію кораблів Російського Чорноморського флоту в порту Новоросійська.

На знімку видно, що суден настільки багато, що вони зайняли не лише військові причали, а й пірси Федеральної служби безпеки та навіть цивільного сектора. Це може свідчити як про нестачу місця в базі, так і про спробу стратегічного розосередження.



Увагу також привертає нове будівництво пірса — імовірно, йдеться про розширення інфраструктури бази для нових потреб ЧФ РФ.

Цікавий факт: активність на причалах загалом низька, що може свідчити про зменшення бойових виходів кораблів з порту — попри скупчення флоту.

Підводні човни. На знімку видно чотири субмарини біля підводного пірса:

3 субмарини проєкту 636.3 «Варшавянка»

1 субмарина проєкту 877В «Кіло»

Нагадаємо, ЗСУ знищили катер ЧФ РФ із десантом біля берегів Херсонської області.