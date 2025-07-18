Через російські обстріли на Донеччині виникли пожежі: є жертви та постраждалі

Рятувальники ліквідували пожежі після ударів по Донеччині: є загиблі та поранені. Фото: ДСНС

Російські військові продовжують обстріли населених пунктів Донецької області — минулої доби зафіксовано 34 удари. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

За даними рятувальників, внаслідок атак виникло п'ять пожеж, викликаних обстрілами.

Зазначається, що у Костянтинівці снаряди влучили у житловий сектор. Зайнялася літня кухня у дворі приватного будинку — рятувальники ліквідували пожежу на площі 15 кв. м. Загинуло двоє людей, ще троє дістали поранень. Пошкоджено 37 приватних будинків, дві багатоповерхівки та чотири господарські будівлі.

У Дружківці після обстрілу спалахнуло пшеничне поле. Згоріло 4 гектари врожаю. Пожежу було оперативно ліквідовано.

У Краматорську вночі російські війська вдарили по місцевому підприємству. Зайнявся склад — площа пожежі становила 600 кв. метрів.