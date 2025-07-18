Армія РФ завдала нових ударів по Костянтинівці: у місті багато пошкоджень, є загиблі та поранені

18 липня близько 07:00 російські війська трьома авіабомбами ФАБ-250 вдарили по житлових кварталах міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
Пошкоджені 17 приватних будинків та лінія газопостачання. Загинула одна людина, ще дві – отримали поранення. Постраждалі перебували у власних будинках.
Також близько 09:30 окупанти з РСЗВ «Ураган» знову обстріляли Костянтинівку.
Пошкоджені щонайменше три приватні будинки. Внаслідок прямого влучання загинув мирний житель, який перебував у власному будинку.
Нагадаємо, що о 06:00 російська авіація скинула три авіабомби на Костянтинівку, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.