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В окупованих Донецьку та Маріуполі діти випали із вікон

18 липня 2025, 14:22

В окупованих Донецьку та Маріуполі діти випали із вікон

В окупованих Донецьку та Маріуполі діти випали із вікон

Двоє дітей випали із вікон на окупованій території Донецької області за добу. Про це повідомляє ДАН.

Зазначається, що 6-річний та 7-річний хлопчики випали з вікон у Донецьку та Маріуполі. Діти зазнали травм різного ступеня важкості.

Слідче управління СК по «ДНР» встановлює обставини та причини того, що сталося.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Донецьку місцева мешканка загрожувала сусідці гранатою. Так звана поліція «ДНР» затримала 53-річну донеччанку, яка з гранатою в руках висловлювала сусідці погрози вбивством. У момент конфлікту вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

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