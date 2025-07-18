«Шахеди» атакували Дніпропетровщину: загинули дві людини, понад 10 – поранені

Вранці 18 липня російські війська атакували Кам'янський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
На місці атаки виникла пожежа. Пошкоджені адміністративні будівлі, приватні будинки, школа, магазин та автомобілі.
Внаслідок атаки загинули чоловік і жінка, ще 11 людей отримали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували. 29-річна жінка – у важкому стані. Решта – середньої важкості.
У пресслужбі Національної поліції у Дніпропетровській області уточнили, що Кам'янський район атакували безпілотники.
У пресслужбі ДСНС України розповіли, що рятувальники вже загасили пожежу.
Нагадаємо, що вранці 18 липня російські війська вдарили по електровозу у Дніпропетровській області, внаслідок чого загинув машиніст, його помічник поранений.