Паливо ЗСУ стало червоним: у чому прихований мотив

Пофарбоване в червоний паливо — новий інструмент контролю в армії.

Військове дизельне пальне фарбують у червоний колір, щоб виявляти можливі випадки розкрадання. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов, опублікувавши відповідне фото.



На знімку видно, як рідина, що переливається, має характерний червоний відтінок.



Схеми розкрадання пального, призначеного для потреб Збройних Сил України, на жаль, не є чимось новим. Правоохоронці час від часу фіксують такі випадки у військових частинах, особливо в регіонах, віддалених від зони бойових дій.



Так, у травні співробітники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему в одній із військових частин Миколаївської області. Начальник відділу зберігання паливно-мастильних матеріалів разом із підлеглим систематично зливав і збував дизельне пальне, призначене для військових потреб.

Також співробітники ДБР виявили злочинну організацію під керівництвом військовослужбовця, яка налагодила розкрадання дизельного пального та мастильних матеріалів в одній із військових частин Рівненської області.