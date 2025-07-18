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Армія РФ вдарила по Краматорську безпілотниками: є пошкодження

18 липня 2025, 16:33

Армія РФ вдарила по Краматорську безпілотниками: є пошкодження

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Олександр Гончаренко Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Олександр Гончаренко

Окупаційні війська РФ 18 липня, у період з 00:50 до 01:28 ночі, обстріляли Краматорськ Донецької області. Унаслідок удару пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

 За його словами, росіяни задіяли два ударні БПЛА «Герань-2» та 2 ударні БПЛА невстановленого типу.

 «Під ударом виявилася промислова зона, складські приміщення приватного підприємства та двір освітньої установи. Також пошкодження отримали 7 багатоквартирних будинків та 3 приватні садиби», — уточнив Гончаренко.

 Інформації про постраждалих та загиблих немає.

 Раніше ми писали, що 18 липня у Краматорську було зафіксовано три удари із застосуванням БПЛА (імовірно, «Герань-2»).

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