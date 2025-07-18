Матч «Шахтаря» з «Бешикташем»: озвучено деталі та ціни на квитки

Плакат до матчу Ліги Європи: «Шахтар» закликає вболівальників підтримати команду на виїзді в Стамбулі проти «Бешикташа».

Команда «гірників» запросила українських уболівальників на виїзний єврокубковий матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА проти «Бешикташа». Пресслужба донеччан оприлюднила на своєму сайті ціни на квитки на гру, яка відбудеться 24 липня у Стамбулі.



Поєдинок пройде на стадіоні «Водафон Парк» і розпочнеться о 21:00 за місцевим часом. Купити квитки можна за посиланням на офіційному сайті shakhtar.com. Вартість одного квитка становить 1 375 гривень.



«Увага! Усі квитки є іменними. Відбуватиметься перевірка відповідності даних у квитку та в чинному посвідченні особи (український паспорт), тому важливо, щоб інформація, яка надається під час оформлення, збігалася з указаною в посвідченні», — попереджає клуб.



Після оплати на сайті shakhtar.com електронні іменні квитки буде надіслано на вказану під час купівлі пошту протягом трьох робочих днів.



Матч-відповідь «Шахтар» – «Бешикташ» відбудеться 31 липня 2025 року в Кракові (Польща) на нейтральній арені.

Нагадаємо, у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи «Шахтар» розгромив фінський клуб «Ільвес» (Тампере) із загальним рахунком 6:0 за сумою двох матчів.