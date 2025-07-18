Зеленський доручив Шмигалю укласти всі відповідні контракти щодо дронів

Президент України Володимир Зеленський 18 липня провів нараду з новим міністром оборони України Денисом Шмигалем і доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні Силам оборони. Про це він написав в телеграм.
«Вже йде фактично аудит домовленостей, які потребують прискореного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України», — зазначив він.
Крім того, глава держави та глава оборонного відомства обговорили забезпечення дипстрайків.
Шмигаль у понеділок, 21 липня, представить подання конкретної програми роботи Міністерства та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково, у наступні тижні, та середньостроково, за наступні шість місяців
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів України за поданням нового прем'єр-міністра Юлії Свириденко.
На пленарному засіданні у четвер, 17 липня, в якому розглядалися кандидатури на посади, за призначення міністрів проголосували 253 народні депутати.
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