На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують українських школярів вивчати «правильну» російську мову через мобільний додаток «Скажи по-русски». Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
У школах дітей зобов’язали до вересня набрати певну кількість балів у додатку, а з нового навчального року — звітувати про результати перед учителями.
ЦНС зазначає, що застосунок створено з пропагандистською метою. Він вчить позбуватися «запозичених слів» з української та англійської мов, замінюючи їх так званими «справжніми російськими» синонімами. Це ще один приклад насильницької асиміляції та знищення національної ідентичності українських дітей.
Крім того, окупанти завозять на ТОТ уніфіковану шкільну форму. За інформацією ЦНС, її безплатно роздають учням — як у війську, де немає вибору й самовираження. Це типова практика авторитарних режимів, які не терплять індивідуальності, тому й запроваджують єдиний вигляд для всіх школярів.
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