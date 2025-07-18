«Суд ЛНР» засудив до 15 років колонії жінку: її звинувачують «у шпигунстві»

«Верховний суд» «ЛНР» засудив Ірину Корольову до 15 років позбавлення волі. Її звинувачують у шпигунстві. Про це повідомили у пресслужбі «прокуратури ЛНР».
«Верховний суд» «Луганської Народної Республіки» ухвалив вирок у кримінальній справі стосовно 47-річної громадянки України Ірини Корольової. Вона визнана винною за ст. 276 КК РФ (шпигунство)», — заявили у фейковій прокуратурі.
Окупанти заявили, що Корольова нібито з вересня 2022 року до березня 2023 року збирала відомості про місця дислокації російських військовослужбовців на території Антрацитівського району «ЛНР» і передавала дані українським спецслужбам.
Псевдосуд засудив жінку до 15 років позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.
Нагадаємо, що суд ухвалив вирок колишній чиновниці РДА на Луганщині, вона організувала «вибори» в окупації.
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