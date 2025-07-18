На Донеччині ввели комендантську годину з 15:00 до 11:00 у деяких громадах

У Донецькій області розширили перелік територій, де триває «довга» комендантська година, з 15:00 до 11:00. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«На виконання директиви командувача ЗСУВ «Хортиця» підписав розпорядження про зміну переліку населених пунктів, від яких до фронту менше ніж 10 кілометрів. У цій частині Донецької області комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00», — зазначив він.
Філашкін додав, що на решті території області, віддаленої від фронту на понад 10 кілометрів, комендантська година, як і раніше, буде з 21:00 до 05:00.
Повний перелік населених пунктів:
Сіверська громада: Сіверськ, Дронівка, Платонівка, Серебрянка, Григорівка, Свято-Покровське, Резниківка.
Соледарська громада: Васюківка, Бондарне, Пазено, Федорівка, Хромівка, Голубівка, Міньківка, Оріхово-Васильівка, Привілля, Виїмка, Діброва, Липівка, Никифорівка, Федорівка Друга.
Торецька громада: Новоспаське, Щербинівка, Валентинівка, Дачне, Диліївка, Кримське, Суха Балка.
Званівська громада: Переїзне, Званівка, Верхньокам'янське, Кузьминівка.
Великоновосілківська громада: Богатир, Андріївка, Константинополь, Новопіль, Новосілка, Олексіївка, Зелений Кут, Новоукраїнка, Відрадне, Зелене Поле.
Комарська громада: Привільне, Шевченка, Воскресенка, Федорівка, Комар, Перебудова, Камишеваха.
Лиманська громада: Зарічне, Торське, Ямпіль, Рідкодуб, Карпівка, Новомихайлівка, Липове, Катеринівка, Нове, Терни, Ямполівка, Колодязі, Іванівка, Новосадове, Мирне, Середнє, Зелена Долина, Ставки, Дробишеве, Дерилове, Новоселівка, Новоселівка Яр, Крива Лука, Озерне, Діброва, Каленики, Рубці, Лозове, Вовчий Яр, Шандриголово, Яцківка, Кримки.
Миколаївська громада: Малинівка, Тихонівка.
Дружківська громада: Миколапілля, Новопавлівка, Софіївка
Костянтинівська та Іллінівська громади – повністю.
Покровська громада: Покровськ, Родинське, Роза, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Шевченка, Гришине, Новоєлизаветівка, Котлярівка, Надіївка, Нововасильівка, Новооленівка, Новотройко, Новотройка Волкове, Звєрєве, Піщане, Солоне, Леонтовичі, Котлине, Богданівка, Ясенове, Українка, Троїцьке, Срібне, Преображенка, Горіхове, Новоандріївка, Запоріжжя, Відродження.
Гродівська громада: Миколаївка, Козацьке, Луч, Новоекономічне, Балаган, Федорівка, Миколаївка, Михайлівка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Єлизаветівка, Новоторецьке.
Удаченська громада: Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Новосергіївка, Сергіївка, Вдале.
Мирноградська громада: Мирноград, Рівне, Червоний Лиман, Сухецьке.
Добропільська громада: Добропілля, Білицьке, Водянське, Світле, Новий Донбас, Чернігівка, Шевченко, Аннівка.
Шаховська громада: Вільне, Дорожнє, Кучерів Яр, Нове Шахове, Торецьке, Шахове.
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