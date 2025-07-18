У захопленому Шахтарському загинув чоловік через непогашену цигарку

У "ЛНР" загинув чоловік. Фото: «МНС ЛНР»

У тимчасово захопленому селищі Шахтарське Луганської області спалахнула пожежа у приватному будинку. Інцидент стався через необережність під час куріння. Про це повідомили у пресслужбі «МНС ЛНР».



Окупанти повідомили, що спалах відбувся на приватному обійсті на вулиці Донецькій. Загинув 37-річний чоловік.



До місця події прибули 2 одиниці техніки та 7 рятувальників. Вогнем знищено літню кухню на 24 квадратах.





Раніше ми писали, що російські військові завдають обстрілів населених пунктів Донецької області — за минулу добу зафіксовано 34 удари.

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