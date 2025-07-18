Через відсутність напруги низка потягів Донеччини курсуватимуть із затримками

Потяги Харківщини та Донеччини курсуватимуть із затримками. Причина — відсутність напруги у мережі. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Зокрема:
№6816/6826 Слов'янськ-Харків зупинився на станції Гаврилівка. Наразі затримка на відправлення понад 30 хвилин.
№6823/6813 Харків-Краматорськ зупинився на станції Близнюки. Наразі затримка на відправлення понад 1 годину.
У відомстві уточнили, що потяг №6816/6826 Слов'янськ-Харків вирушив із затримкою 56 хвилин. Потяг №6823/6813 Харків-Краматорськ вирушив із затримкою 1 годину та 44 хвилини.
Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» завершила модернізацію першого вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на колісних кріслах. Його створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали три місяці та були повністю виконані фахівцями залізниці.
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