У Ростові-на-Дону РФ горить військова частина — ЗМІ

18 липня над російським містом Ростов-на-Дону видніється чорний дим. Імовірно, горить військова частина. Про це повідомили місцеві паблики.
Пожежа сталася, ймовірно, на території військової частини на перехресті проспекту Соколова та Червоноармійської вулиці.
Як зазначається, на вулиці Червоноармійська, 97 у Ростові-на-Дону дійсно знаходиться в/ч 74330 – це поряд із перехрестям із проспектом Соколова.
Поки що офіційної інформації від міської адміністрації поки немає.
Раніше ми писали, що в районі військового заводу «Енергія» в Єльці Липецької області Росії після атаки безпілотника виникла пожежа, видно дим.
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