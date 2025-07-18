На окупованій Донеччині скоротять графіки подачі води: які міста у списку

У низці міст на тимчасово окупованій частині Донецької області «місцева влада» прийняла рішення скоротити графіки подачі води на тлі критичного зниження запасів. Про це повідомив фейковий «в.о. голови уряду» «ДНР» Андрій Чортков.
За його словами, рівень запасу води у регіоні впав до критичної позначки, водосховища практично обміліли.
«Обсягів води катастрофічно не вистачає — ні для роботи промислових підприємств, ні для сільського господарства», — уточнив він.
Чортков заявив, що найближчими днями Донецьк Макіївка перейдуть на подачу води — 1 раз на три дні. Харцизьк, Іловайськ, Зугрес — один раз на два дні.
У Маріуполі поки не змінюватиметься графік подачі води.
Раніше ми писали, що дефіцит води на окупованій території Донецької області негативно впливає на енергетичну галузь. Так званий «міністр вугілля та енергетики ДНР» Денис Єпіфанов заявив, що ситуація з водопостачанням загрожує нормальній роботі електростанцій, оскільки вода необхідна для їхнього охолодження.
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