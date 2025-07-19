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РФ запустила по Україні понад 300 ударних дронів та 30 ракет

19 липня 2025, 10:14

РФ запустила по Україні понад 300 ударних дронів та 30 ракет

Росіяни атакували Україну. Фото: Володимир Зеленський Росіяни атакували Україну. Фото: Володимир Зеленський

Окупаційні війська РФ вночі 19 липня вкотре атакували міста України. Усього було застосовано 300 БПЛА та понад 30 ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні вночі наші воїни різних підрозділів відбивали чергову російську атаку. Понад 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів були застосовані проти наших міст. Зараз продовжується знищення цілей: у повітрі ще є безпілотники», — уточнив він.

За його словами, продовжуються рятувальні роботи після атаки. Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області.



У Сумах окупанти пошкодили критичну інфраструктуру — без електропостачання залишилося кілька тисяч сімей. Комбіновані удари були по Шостці. У Одесі пошкоджено житловий будинок. Шістьох людей поранено, і серед них дитина. Одна людина загинула.

Окрім того, росіяни атакували Павлоград дронами. Пошкодили житловий будинок, важливу інфраструктуру.

Раніше ми писали, що минулої доби, 18 липня, загинули п'ятеро людей на Донеччині внаслідок російських атак. Постраждали дев'ятеро людей.

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