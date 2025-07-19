Три райони Донеччини постраждали за добу через удари окупантів

Російські війська минулої доби, 18 липня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.
За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:
Покровський район. У Родинському поранено 3 людини, пошкоджено авто. У Новому Шаховому і Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено по будинку.
Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і господарчу споруду; у Коров'єму Яру пошкоджено 3 будинки, у Торському — 4. В Андріївці пошкоджено адмінбудівлю, гараж і авто. У Райському Дружківської громади 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 8 будинків. У Костянтинівці 5 людей загинули і 3 поранені, пошкоджено 36 приватних будинків, багатоповерхівку, адмінбудівлю, 2 соціальні заклади, склад, 2 автівки і 2 газогони.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
Раніше ми писали, що минулої доби, 18 липня, загинули п'ятеро людей на Донеччині внаслідок російських атак. Постраждали дев'ятеро людей.
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