Нічна атака росіян балістикою та дронами. Сили ППО збили 185 дронів та 23 ракети

ППО збила 185 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Росія вночі атакувала Україну 344 ударними дронами, 15 крилатими ракетами Х-101, 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та вісьма крилатими ракетами Іскандер-К. Протиповітряна оборона збила 185 ударних безпілотників та 23 ракети різного типу. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Станом на 10:00 протиповітряна оборона збила 208 засобів повітряного нападу противника:



- 185 ударних БПЛА типу Shahed;



- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;



- 7 крилатих ракет Іскандер-К;



- 9 крилатих ракет Х-101.





У відомстві уточнили, що 7 крилатих ракет і 129 дронів-імітаторів не досягли цілей — локально загублено/придушено РЕБ.



Крім того, зафіксовано попадання 5 ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих — на 7 локаціях.



Раніше ми писали, що російські війська минулої доби, 18 липня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження.

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