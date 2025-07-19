У районі ЗАЕС в окупованому Енергодарі видніється дим

Біля окупованої Запорізької АЕС помітили задимлення. Фото: соцмережі

У тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області видно величезний стовп чорного диму в районі Запорізької АЕС. Про це повідомляють телеграм-канали.



Соцмережі пишуть, що задимлення зменшується, дим уже ледве видно.





За словами губернатора Запорізької області Євгена Балицького, зафіксовано відключення електропостачання по всій території Запорізької області.



Пізніше фейковий губернатор написав, що аварійну ситуацію усунуто, відновлення системи електропостачання триває в поетапному режимі.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ вдарили по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС, розташоване в місті Енергодар) з об'єднаною енергосистемою України.

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