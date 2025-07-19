Окупанти атакували прифронтовою Краматорськ: пошкоджено приватні садиби

Вкотре росіяни атакували Краматорськ Донецької області з 18 по 19 липня. Під удар потрапив приватний сектор та громадянська інфраструктура. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
За його словами, пошкоджено понад 120 приватних садиб, щонайменше 6 зруйновано. Ударні БПЛА та FPV-дрони пошкодили дорожнє покриття.
За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.
Комунальні служби, енергетики та інтернет-провайдери працюють над відновленням комунікацій.
Відповідні служби встановлюють остаточні наслідки нічних обстрілів.
Раніше ми писали, що Костянтинівка вночі та вранці, 19 липня, потрапила під російський обстріл. Внаслідок ударів є пошкодження, проте постраждалих немає.
Переможемо цензуру разом!