Українське виробництво зброї зросло у 35 разів

З початку повномасштабної війни виробництво зброї зросло у 35 разів. Україні не планує зменшувати обертів. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Глава оборонного відомства зустрівся з Германом Сметаніним. Який очолив Укроборонпром. Раніше Сметанін обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
«Нарощування українського виробництва зброї – ключовий пріоритет в обороні. Ми значно масштабували виробництво з початку повномасштабної війни — у 35 разів. Маємо потенціал збільшити показники», — наголосив Шмигаль.
За його словами, зараз частка української зброї на фронті становить 40%. Зараз має на меті досягти позначки — 50%.
Раніше ми писали, що Володимир Зеленський 18 липня провів нараду з новим міністром оборони України Денисом Шмигалем і доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні Силам оборони.
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