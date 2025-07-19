РФ запустила авіабомби та дрони по Костянтинівці: багато пошкоджень та постраждалі

Російські війська 19 липня масовано атакували Костянтинівку за допомогою дронів та авіаційних бомб. Удари призвели до руйнувань та поранень цивільних. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
За словами Горбунова, близько 11:30 окупанти завдали трьох авіаударів по Костянтинівці. Зокрема, одна з авіабомб потрапила прямо до багатоквартирного житлового будинку, ще дві — по будівлі колишнього кінотеатру.
Внаслідок ударів поранено одну цивільну. Пошкоджено понад 10 фасадів багатоповерхівок. Руйнуванням зазнали кінотеатр і один приватний будинок. Також пошкоджено два легкові автомобілі.
Крім того, о 12:00 дрон поранив одну людину та пошкодив фасад приватного будинку. Вже за дві години російський БПЛА знову вдарив по місту. Пошкоджено фасад багатоповерхівки.
Раніше ми писали, що Костянтинівка вночі та вранці, 19 липня, потрапила під російський обстріл. Внаслідок ударів є пошкодження, проте постраждалих немає.
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