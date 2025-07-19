Російський дрон ударив по Краматорську

Російська армія у суботу, 19 липня, обстріляла дроном Краматорськ. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації.
«О 13:55 Краматорськ зазнав ворожого обстрілу — приватний сектор і житлова забудова. Ворог задіяв ударні БпЛА», — уточнив він.
За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.
Раніше ми писали, що вкотре росіяни атакували Краматорськ Донецької області з 18 по 19 липня. Під удар потрапив приватний сектор та цивільна інфраструктура.
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