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Усик — абсолютний чемпіон світу: Зеленський привітав із перемогою

20 липня 2025, 07:34

Усик — абсолютний чемпіон світу: Зеленський привітав із перемогою

Усик — абсолютний чемпіон світу: Зеленський привітав із перемогою

Президент України Володимир Зеленський привітав боксера Олександра Усика із абсолютною перемогою на професійному рингу.

«Олександр Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш. Дякую за силу та натхнення, які ти даруєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую за те, що у кожному бою ти з Україною у серці. Вітаю з перемогою — тебе, країну, всіх, хто вболівав», — написав Зеленський.

Останній поєдинок Усика відбувся 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні «Уемблі» у Лондоні. Суперником українця став британець Даніель Дюбуа, чинний на той момент чемпіон світу за версією IBF.

На кону стояли одразу п'ять чемпіонських поясів:
- WBC
- WBA
- WBO
- IBO (усі — у Усика)
- IBF (належав Дюбуа).

У п'ятому раунді Усик відправив суперника в нокаут і здобув упевнену перемогу, знову ставши абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

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