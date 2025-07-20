Обстріли Донецької області: троє загиблих, шестеро поранених

За 19 липня російські війська вбили трьох мирних жителів Донецької області — у Краматорську, Покровську та селі Райське. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі.
Крім того, в результаті ворожих атак за добу поранення отримали ще шестеро людей. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, російські війська 19 липня масовано атакували Костянтинівку за допомогою дронів та авіаційних бомб.