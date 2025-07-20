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Окупанти просунулися на Донбасі та у кордонів Дніпропетровщини — Deep State

20 липня 2025, 10:01

Окупанти просунулися на Донбасі та у кордонів Дніпропетровщини — Deep State

Російські війська продовжують наступ на кількох ділянках фронту. За даними аналітичного проєкту Deep State, окупанти просунулися у напрямку Сіверська з боку Верхньокам'янського.

Також наголошується на просуванні російських сил на північ від Мирнограда — в районі населеного пункту Федорівка.


На кордоні Дніпропетровської області противник посилив позиції поблизу Котлярівки.

Додаткове просування зафіксоване на південний захід від сіл Мирне та Піддубне, неподалік Воскресенки.


Мапа бойових дій була оновлена, зазначено зміни в районах Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам'янського та Федорівки, йдеться у повідомленні Deep State.

Нагадаємо, окупанти заявили про початок активного штурму Покровська: в ОСГВ «Хортиця» розповіли, чи це правда.

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