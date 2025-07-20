Підлітків, які загинули в окупованому Бердянську, нагороджено посмертно

Указом Президента України №500/2025 орденом Свободи було посмертно нагороджено двох підлітків з Бердянська — Тіграна Оганесяна та Микиту Ханганова.



У документі наголошується, що нагороду присуджено «за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, а також конституційних прав та свобод людини».



Тигран Оганесян був учнем Бердянської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 7, а Микита Ханганов — учнем школи № 1 у тому самому місті, що знаходиться під російською окупацією.



Указ було підписано Президентом України Володимиром Зеленським 19 липня 2025 року.

Нагадаємо, 25 червня 2023 року стало відомо про загибель Тиграна та Микити. Російська влада звинуватила їх у нібито підготовці диверсії на залізниці. Підлітків було вбито, ймовірно, співробітниками російських силових структур.



За інформацією правозахисників, влітку 2024 їх таємно поховали, не видавши тіла близьким.