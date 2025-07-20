День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості України: голова Донецької ОВА привітав металургів та шахтарів

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін привітав українських металургів та шахтарів із професійним святом — Днем працівників металургійної та гірничодобувної промисловості України.



«Вже четвертий рік поспіль цей день відзначається не лише у цехах та шахтах, а й у евакуаційних квартирах та на передовій, — зазначив він. — Серед металургів та гірників — ті, хто продовжує працювати, хто втратив будинок, а також ті, хто став на захист Батьківщини зі зброєю в руках».



Філашкін окремо наголосив, що сьогодні неможливо не згадати Маріуполь:



«Так, Маріуполь — це не лише металургія. І металургія не обмежується лише Маріуполем. Але підприємства «Азовсталь» та Маріупольський металургійний комбінат вже давно стали не просто промисловими об'єктами — вони перетворилися на символи національного спротиву».



Він висловив подяку всім, хто продовжує підтримувати економіку країни, та вшанував пам'ять загиблих:



«Схиляю голову перед полеглими. Дякую тим, хто тримає економічний фронт. Вірю: настане день, коли Донецька область знову почне працювати на повну потужність — для мирної та незалежної України».

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