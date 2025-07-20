Добровільне потрапляння в полон позбавляє виплат — заява Міноборони

Українські воєнні, які добровільно здалися в полон, не отримують грошового забезпечення. Про це повідомила старший офіцер відділу фінансового забезпечення Департаменту соцзабезпечення ЗСУ Оксана Леконцева.
Вона пояснила, що у подібних випадках проводиться службове розслідування, яке встановлює, чи був полон добровільним.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив новому секретареві Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустему Умерову активізувати роботу з переговорного напрямку.