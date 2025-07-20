Обіцяли сталь, а залишилися уламки: металургія Донбасу після захоплення РФ

20 липня — День металурга. Раніше ця дата була особливо значущою для Донецької та Луганської областей, де металургія та вугільна промисловість відігравали ключову роль в економіці регіону. Сьогодні все змінилося — заводи захоплені та пограбовані.



До війни Україна входила до десятки світових лідерів із виробництва сталі, посідаючи 10-те місце. Нині країна опустилася на 20 позицію. Причина — втрата великих підприємств, таких як «Азовсталь» та Маріупольський металургійний комбінат, які опинилися під окупацією.



Росія, захопивши Донбас, обіцяла регіону «світле майбутнє», особливо у металургії: 7 мільйонів тонн стали до 2030 року, мільярди інвестицій, тисячі робочих місць та запуск понад 20 підприємств. Проте насправді більшість заводів було зупинено ще у 2014—2015 роках, а нові проєкти так і залишились на папері.

Реальність: Авдіївський коксохім, Алчевський меткомбінат та інші промислові гіганти — зруйновані та пограбовані. Металургійна галузь регіону не може повернутись до довоєнного рівня.



А що з Росією? Незважаючи на захоплення українських активів, серйозного приросту у виробництві РФ не відбулося — за 11 років обсяги майже не змінилися, а частка світового ринку знизилася. РФ зайняла частину українських ніш у Туреччині та Єгипті, але «виграш» виявився мізерним на тлі колосальних воєнних витрат.



У виграші опинився Китай — його позиції у світовій металургії значно зміцнилися, зокрема, за рахунок скорочення конкуренції з боку України.



Детальніше — у відео «Новин Донбасу».