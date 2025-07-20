Атака БПЛА на сквер у Сумах: серед постраждалих — 7-річна дитина

Сьогодні вдень, 20 липня, російські війська завдали удару безпілотником по скверу в центральній частині Сум, поряд із навчальним закладом. Внаслідок атаки постраждали двоє місцевих жителів, у тому числі 7-річна дитина.



Про це повідомляє Національна поліція Сумської області.

Постраждалі отримали тілесні ушкодження та сильну стресову реакцію. Ушкодження зафіксовано на об'єктах цивільної інфраструктури, приватних будинках та автомобілях.



На місці працюють екстрені служби та поліція, документуючи наслідки обстрілу. За цим фактом відкрито кримінальну справу за ст. 438 КК України (військові злочини), йдеться у повідомленні Нацполіції.

Поліція фіксує наслідки атаки на Суми

Нагадаємо, за минулу добу російські війська вбили трьох мирних жителів Донецької області — у Краматорську, Покровську та селі Райське.