DeepState: ЗС РФ просуваються біля Новоторецького та Попового Яру, важкі бої — у Воскресенці та Вільному Полі

Аналітики проєкту DeepState поновили карту бойових дій. Згідно з останніми даними, найскладніша ситуація спостерігається у Донецькій області.

Російські війська просунулися поблизу населених пунктів Новоторецьке, Шевченко (Покровський район), Полтавка (Іллінівська сільська громада, Краматорський район), Вільне Поле (Великоновосілківський район), Андріївка (Волноваський район) та Попів Яр (Іллінівська громада).

Бойові дії продовжуються у Кіндратівці (Сумська обл.).

Незважаючи на втрату Шевченка, просування супротивника углиб регіону стримується. У районі Вільного Поля ситуація залишається напруженою: штурмові групи намагаються просунутися у бік Камишувахи, проте їх вдається своєчасно виявляти та знищувати.

Найважчою залишається ситуація у Воскресенці (Комарська сільська громада). Тут важко визначити лінію фронту — супротивник уже заходить до населеного пункту з північного та східного напрямків. Продовжуються інтенсивні бойові зіткнення, йдеться у повідомленні проекту DeepState.

Нагадаємо, окупанти заявили про початок активного штурму Покровська: в ОСГВ «Хортиця» розповіли, чи це правда.



