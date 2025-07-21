Вночі та вранці росіяни обстріляли Добропілля: у місті немає світла

Дим після російського удару по Добропіллю вранці 21 липня. Фото: Добропілля info

Вночі, близько 00:30, у місті Добропілля Донецької області пролунали два потужні вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал «Добропілля Info».

За інформацією читачів каналу, на Піщаному вилетіли вікна, а на Жданівському — потріскалися.

Зазначається, що вибухова хвиля відчувалася навіть у Білозерському та Криворіжжі. Також у місті після вибуху почалися перебої з електропостачанням.

Вже вранці о 05:09 було два прильоти на Ждановському, передає канал.

Також повідомляється, що внаслідок нічної атаки пошкоджено адмінбудівлю.

Сьогодні вранці ДТЕК оголосив. що на території Добропільської громади буде застосовано відключення електропостачання з 9:00 до 15:00.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.