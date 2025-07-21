У Ростовській області РФ дрони атакували залізничний вузол: затримуються 26 поїздів

У селищі Каменоломні Ростовської області РФ дрони завдали удару по залізничній станції. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, публікуючи фото та відео з місця події.
На кадрах зафіксовано пожежу та руйнування. Пошкоджено будівлю станції.
Зазначається, що станція обслуговувала вантажні потоки — навантаження, розвантаження, формування составів на під'їзних коліях та відкритих майданчиках.
За повідомленням РЖД, 26 поїздів затримується через атаку БПЛА в Ростовській області.
Через цю подію збився розклад: 26 пасажирських поїздів затримуються на час від 13 хвилин до 4,5 години. Через станцію тепер поїзди йдуть повільніше, ніж звичайно.
Раніше губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку на залізничний вокзал у Каменоломнях.
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