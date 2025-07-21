У Ростовській області РФ дрони атакували залізничний вузол: затримуються 26 поїздів

Безпілотники атакували залізничний вузол у Ростовській області Росії: затримуються 26 поїздів. Фото із соцмереж

У селищі Каменоломні Ростовської області РФ дрони завдали удару по залізничній станції. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, публікуючи фото та відео з місця події.

На кадрах зафіксовано пожежу та руйнування. Пошкоджено будівлю станції.

Зазначається, що станція обслуговувала вантажні потоки — навантаження, розвантаження, формування составів на під'їзних коліях та відкритих майданчиках.

За повідомленням РЖД, 26 поїздів затримується через атаку БПЛА в Ростовській області.

Через цю подію збився розклад: 26 пасажирських поїздів затримуються на час від 13 хвилин до 4,5 години. Через станцію тепер поїзди йдуть повільніше, ніж звичайно.

Раніше губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку на залізничний вокзал у Каменоломнях.