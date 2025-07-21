Двоє людей постраждали у прифронтовому Родинському внаслідок атак армії РФ

Російська армія минулої доби, 20 липня, двічі обстріляла Батьківщину Покровської громади Донецької області. Внаслідок ударів двоє цивільних постраждали. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«20 липня близько 10:00 ворожий FPV-дрон зробив удар по місту Родинське. Внаслідок обстрілу поранено цивільного чоловіка 1962 року народження», — йдеться у повідомленні.
У потерпілого діагностовано МВТ, акубаротравму, множинні осколкові поранення м'яких тканин голови, обох нижніх кінцівок, праву стопу на межі ампутації, осколкове поранення правого ліктя, передпліччя, кисті.
У відомстві уточнили, що близько 11.30 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл приватного сектору міста Родинське. Зазнав поранення громадянський громадянин 1992 року народження. Діагноз: МВТ, осколкові поранення шиї, кистей, передньої черевної стінки, акубаротравма.
Інформація про руйнування та пошкодження не надходила.
Раніше ми писали, що минулої доби внаслідок російської агресії в Донецькій області загинула одна людина — у Слов'янську.
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