Окупанти збирають дані на ТОТ під виглядом списання комунальних боргів

На окупованій Донеччині пенсіонерам телефонують нібито від імені «ЖКГ» і обіцяють списати борги за комунальні послуги за останні роки. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях «Жовта Стрічка».
Шахраї під цим приводом просять уточнити склад сім'ї, місце роботи всіх її членів, місце навчання студентів (якщо такі є) та інші особисті дані.
«Не ведіться. Ніякого списання не анонсувалося. Якби це було хоча б у планах — Пушилін би сурмив про це щодня. Це просто прикриття для збору інформації. Далі — повістки, облави, перевірки», — йдеться у повідомленні.
Активісти закликають попередити літніх родичів. Якщо вони все ж таки відповідають на такі дзвінки, важливо не повідомляти справжні дані про місце проживання, роботи чи навчання.
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