Російські окупанти за добу обстріляли Донеччину понад 20 разів

Російські окупанти минулої доби, 20 липня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак постраждали цивільні, також є пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Усього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.
Під удари російських ударів потрапили три райони регіону:
Покровський район. У Мирнограді поранено 3 людини, пошкоджено 6 приватних будинків. У Добропіллі поранено 2 людини, пошкоджено 8 приватних будинків, адмінбудівлю і гаражі. У Родинському поранено 2 людини.
Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 3 будинки і 2 автівки. В Андріївці пошкоджено будинок і автомобіль. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку, 3 гаражі, 2 автомобілі і лінію електропередач.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
Раніше ми писали, що минулої доби внаслідок російської агресії в Донецькій області загинула одна людина — у Слов'янську.
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