У Добропіллі мати та син дістали поранень через російський обстріл

Вирва на місці російського удару у Добропіллі Донецької області. Фото із соцмереж

Мати та син у Добропіллі Донецької області дістали поранень внаслідок російського обстрілу сьогодні вночі. Про це повідомляє поліція Донецької області.

Зазначається, що сьогодні вночі близько 00:30 російські військові вдарили по Добропіллю з РСЗВ «Смерч». Поранення дістали жінка та її 17-річний син, пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок, нежитлове приміщення.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, близько 00:30, у місті Добропілля Донецької області пролунали два сильні вибухи. За інформацією місцевих жителів, на Піщаному вилетіли вікна, а на Жданівському — потріскалися.

Вже вранці, о 05:09, було два прильоти на Жданівському. З 9 години ранку в Добропільській громаді відключено електропостачання.