МіГ-29 ЗСУ вдарив JDAM по військових РФ у Малинівці

«Приліт» JDAM по ЗС РФ.

Український МіГ-29 влучно вразив бомбою GBU-62 JDAM-ER будівлю з російськими військовими та боєкомплектом. Про це повідомили в блозі Повітряних сил ЗСУ «Соняшник».



За даними Telegram-каналу War Archive, удар було завдано по селу Малинівка Донецької області.



Згідно з картою аналітичного проєкту DeepState, у цьому районі перебувають підрозділи 39-ї та 110-ї окремих мотострілецьких бригад РФ.



Крім того, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п'ять артилерійських систем і один пункт управління БПЛА противника.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що за минулу добу втрати російських військ склали 1170 осіб.