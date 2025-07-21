Обстріли Херсонщини: серед постраждалих — діти та поліцейські

Деокуповані райони Херсонської області знову опинилися під масованим обстрілом російських військ. За минулу добу атаковано понад 20 населених пунктів. Про це повідомляє поліція Херсонщини.
Під удари потрапили Херсон, Кізомис, Гончарне, Антонівка, Зимівник, Софіївка, Олександрівка, Придніпровське, Зеленівка, Садове, Нікольське, Янтарне, Велетенське, Степанівка, Берислав, Новорайськ, Нововоронцовка, Хрещенівка та Золота Балка.
Застосовувалися артилерія, міномети та ударні дрони. Пошкоджено житлові будинки, медустанову, автомобілі та об'єкти інфраструктури. У Зимівнику постраждали 51-річний чоловік та його 17-річна дочка — в обох тяжкі травми. У Нікольському поранено 47-річного чоловіка після удару FPV-дроном.
У Херсоні та передмістях пошкоджено торговий центр, багатоповерхівки та приватні будинки. Постраждали четверо поліцейських, які потрапили під обстріл у центрі міста. У них діагностовано контузії.
Наслідки російських атак на Херсонщину
Обстріл триває, ситуація залишається напруженою. Відкрито вісім проваджень за ст. 438 «Військові злочини» Кримінального кодексу України, йдеться у повідомленні правоохоронців.
Нагадаємо, російські окупанти минулої доби, 20 липня, понад 20 разів атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак постраждали цивільні, також є пошкодження.