В Іспанії знайшли мертвим колишнього співробітника МВС України Ігоря Грушевського

У басейні житлового комплексу в Іспанії знайшли мертвим колишнього співробітника МВС України

Колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Грушевського знайшли мертвим в Іспанії. Про це повідомляє видання El Espanol.

Зазначається, що ексчиновник потонув у басейні житлового комплексу Cala Alta у Вільяхойосі за «загадкових обставин».

Інцидент стався близько місяця тому: увечері 29 червня Грушевський плавав у басейні свого нового будинку, а згодом його знайшли втопленим. На його тілі не знайшли слідів насильства чи травм, але з вуха йшла кров.

Причина смерті досі невідома. Можливою причиною смерті називають раптову зупинку серця чи інсульт, але не виключена версія вбивства.

Раніше 61-річний Грушевський був високопосадовцем Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України, а пізніше — Національної поліції.

У 2024 році в підземному паркінгу цього ж комплексу було вбито російського пілота Максима Кузьмінова, який у 2023 році викрав гелікоптер Мі-8 і перейшов на бік України.