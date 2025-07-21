Краматорськ потрапив під російський обстріл: є постраждалі

У понеділок, 21 липня, російські військові обстріляли прифронтову Краматорськ Донецької області. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
«Краматорськ зазнав ворожих ударів. Встановлюємо наслідки», — зазначив він.
За попередньою інформацією є постраждалі.
Оновлено. Росіяни о 12:05 атакували Краматорськ тричі. Окупанти задіяв БпЛА «V2U». Під обстрілом опинився приватний сектор, гаражі та промислова зона.
Станом на 13:50 встановлено, що поранень зазнав чоловік 1976 року народження.
Раніше ми писали, що мати та син у Добропіллі на Донеччині отримали поранення внаслідок російського обстрілу вночі, 21 липня.
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