Армія РФ скинула дві авіабомби на Костянтинівку: багато пошкоджень

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російські окупанти 21 липня завдали авіаційних ударів по Костянтинівці Донецької області. В результаті зруйновано об'єкти інфраструктури. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«У місті Костянтинівці було випущено дві авіабомби ФАБ-250. На щастя, жертв серед цивільного населення немає», — зазначив він.





За словами Горбунова, росіяни пошкодили вісім об'єктів: складське приміщення, фасади приватних житлових будинків, легковий автомобіль.



Раніше ми писали, що у понеділок, 21 липня, російські військові обстріляли прифронтову Краматорськ Донецької області. Внаслідок ударів є постраждалі.

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