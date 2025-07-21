Армія РФ скинула дві авіабомби на Костянтинівку: багато пошкоджень

Російські окупанти 21 липня завдали авіаційних ударів по Костянтинівці Донецької області. В результаті зруйновано об'єкти інфраструктури. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«У місті Костянтинівці було випущено дві авіабомби ФАБ-250. На щастя, жертв серед цивільного населення немає», — зазначив він.
За словами Горбунова, росіяни пошкодили вісім об'єктів: складське приміщення, фасади приватних житлових будинків, легковий автомобіль.
Раніше ми писали, що у понеділок, 21 липня, російські військові обстріляли прифронтову Краматорськ Донецької області. Внаслідок ударів є постраждалі.
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