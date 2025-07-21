Нацгвардія спростувала заяви окупантів про вихід на кордони Дніпропетровської області

Російські джерела неодноразово заявляли про «вихід росармії на межі Дніпропетровської області».
Проте 3-тя бригада оперативного призначення «Спартан» імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України спростувала ці заяви, опублікувавши відповідне відео.
«Ми міцно утримуємо свої позиції на Покровському напрямку. Кожен окупант, який намагається наблизитися до нас — чи то пішки, чи на мотоциклі — негайно виявляється та знищується операторами БпЛА та артилерією бригади», — йдеться у повідомленні Нацгвардії.
Нагадаємо, дрони Mara припинили мотоциклетний штурм росіян під Липовим на Донеччині.