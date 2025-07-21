На Лиманському напрямку українські військові знищили автопарк росіян

Автопарк росіян на Лиманському напрямку на Донеччині був знищений українськими бійцями. Кадр з відео

На Лиманському напрямку на Донеччині бійці підрозділу Signum 93-ї бригади ЗСУ розбили автопарк росіян. Військовий транспорт агресора знищили FPV-дронами.

Відео своєї роботи військові із Signum виклали у телеграм-каналі.

Зазначається, що бійці зловили одну за одною 4 одиниці ворожого транспорту.

«Перша жертва – УАЗ-39094. Повний салон окупантів та бак, який отримав влучне вітання від пілотів. Заправка з вогником. Далі на черзі Буханка. Приїхала на блокпост, та вже нікуди не поїхала. Транспортний колапс в одному акті. Третя машина – Нива. Їхала швидко, впевнено, але без шансу втекти. Штраф за порушення швидкісного режиму сплачено дроном», — розповідають бійці.

Фінальним акордом полювання став російський КамАЗ, який загарбники сховали у сосновому лісі, а біля нього повісили гамак, зібравшись відпочити.