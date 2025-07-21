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У Костянтинівці через удари росіян без світла залишилося майже 15 тисяч людей

21 липня 2025, 14:59

У Костянтинівці через удари росіян без світла залишилося майже 15 тисяч людей

Внаслідок російських атак у Костянтинівці майже 15 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За попередніми даними, ударів було завдано зі ствольної артилерії.

«Ушкодження отримала критична інфраструктура. Внаслідок артилерійського удару пошкоджено лінію електромережі компанії ДТЕК», — зазначив він.

За словами Горбунова, інформація про постраждалих та жертв не надходила.

Раніше ми писали, що російські окупанти 21 липня нанесли авіаційні удари по Костянтинівці Донецької області. В результаті зруйновано об'єкти інфраструктури.

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Сергій Горбунов
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