Костянтинівська адміністрація продовжує евакуацію: серед врятованих — літні та маломобільні

Костянтинівська міська військова адміністрація продовжує евакуаційні заходи щодо забезпечення безпеки місцевих жителів.
21 липня 2025 року з небезпечної зони було успішно евакуйовано дев'ятьох осіб, серед яких — літні громадяни та особи з обмеженою рухливістю. Евакуація пройшла організовано та без ускладнень.
Як повідомляється на сайті адміністрації, цього разу у проведенні евакуації надала допомогу громадська організація Base UA, яка в умовах воєнного часу надає гуманітарну допомогу та підтримує мирне населення. Base UA активно займається вивезенням цивільного населення із зон бойових дій, зазначається у повідомленні.
Евакуація із прифронтової зони. Фото Костянтинівської МВА